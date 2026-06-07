H συγκινητική ανάρτηση της Μαρέβα Γκραμπόφσκι για την κόρη της Σοφία Μητσοτάκη – «Χρόνια πολλά στο φως της ζωής μου»

Η σύζυγός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι με ανάρτησή της αναφέρθηκε στην κόρη της Σοφία Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ευχήθηκε με δυο φωτογραφίες στην κόρη της για τα γενέθλια της.

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«Χρόνια πολλά στο φως της ζωής μου. Φωτίζεις την ημέρα μου με την καλοσύνη και το όμορφο χαμόγελό σου» ανέφερε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.