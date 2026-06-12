Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Το πρόγραμμα της 2ης ημέρας του Μουντιάλ με Καναδά – Βοσνία Ερζεγοβίνη και ΗΠΑ – Παραγουάη

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ξεκίνησε με γκολ, δράμα και υψηλού επιπέδου ποδοσφαιρικό θέαμα με την δράση να συνεχίζεται και σήμερα (12/6) με ακόμη 2 αγώνες.

Στο πρώτο παιχνίδι χρονικά, ο Καναδάς υποδέχεται την Βοσνία Ερζεγοβίνη με τους γηπεδούχους να θέλουν το τρίποντο για να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης για τους “32”. Το αντίστοιχο θα προσπαθήσουν να κάνουν οι ΗΠΑ στην αναμέτρηση κόντρα στην επικίνδυνη Παραγουάη.

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Η αναμέτρηση του Καναδά θα ξεκινήσει στις 22:00 (12/06/26), ενώ θα προηγηθεί και η δεύτερη τελετή έναρξης της διοργάνωσης.

Στις 04:00 (13/06/26) θα γίνει η σέντρα του ματς των ΗΠΑ με την Παραγουάη, με την τρίτη και τελευταία τελετή έναρξης του τουρνουά να προηγείται.

Η δεύτερη αγωνιστική μέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026

Παρασκευή 12 Ιουνίου

22:00 Καναδάς – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (ΕΡΤ1)