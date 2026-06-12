Καιρός: “Ζόρικη” μέρα η Παρασκευή λόγω έντονης κακοκαιρίας – Ποιες ώρες θα χτυπήσει την Αττική, η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Σημαντική αλλαγή θα έχουμε στην εικόνα του καιρού τις επόμενες ώρες σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας καθώς ισχυρά μπουρίνια με έντονη κεραυνική δραστηριότητα θα κάνουν την εμφάνιση τους.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια θα ενισχύσει τους βόρειους ανέμους. Από τις βραδινές ώρες απόψε οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο, ενώ στη συνέχεια θα επηρεάσουν και το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

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Οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα θα είναι κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, αλλά και στο δυτικό, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου που θα μετατοπιστούν προς την θάλασσα και σε περιοχές όπως οι Σποράδες, η Εύβοια, η Θεσσαλία και η Χαλκιδική.

Όσον αφορά στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο και λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και από τις 2 το μεσημέρι περιμένουμε τις πρώτες μπόρες και καταιγίδες. Τα πρώτα φαινόμενα, θα είναι περιορισμένα κυρίως γύρω από την Πάρνηθα, στα δυτικά και βόρεια του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη σημειώνονται ήδη βροχοπτώσεις, ενώ αναμένονται καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Η χώρα θα παρουσιάσει έντονες θερμοκρασιακές διαφορές. Στα ανατολικά και νότια τμήματα θα επικρατήσει ζέστη, με θερμοκρασίες από 34 έως 36 βαθμούς, καθώς η κακοκαιρία δεν έχει επηρεάσει σημαντικά αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί χαμηλότερα, φτάνοντας έως τους 28-30 βαθμούς Κελσίου.

“Θα πέσουν χιλιάδες κεραυνοί και πολύ νερό”

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24, Δ. Παπαϊωάννου, σήμερα περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας με χαλάζι, ισχυρές ριπές ανέμων, πολλούς κεραυνούς και έντονα φαινόμενα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Όπως λέει θέλει λίγη προσοχή, αν και δεν είναι μία ακραία κακοκαιρία, όμως σίγουρα μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα, ειδικά και το χαλάζι και ο μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο άνεμος θα ενισχύεται για λίγο (10 με 15 λεπτά) πολύ ο αέρας και μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

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Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι:

H Θεσσαλία

Η ανατολική Στερεά

Η ανατολική Πελοπόννησος

Η ανατολική Μακεδονία

Η Θράκη

Το βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα

Η Εύβοια και οι Σποράδες, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι νωρίς το πρωί αύριο τα φαινόμενα.

Η δυτική Ελλάδα και κυρίως η νησιωτική χώρα, θα επηρεαστούν λιγότερο, από αυτά τα φαινόμενα.

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Οι άνεμοι βοριάδες ενισχυμένοι στο Αιγαίο θα φθάσουν και τα 7 μποφόρ.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ Παναγιώτης Γιαννόπουλος τόνισε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας εξπρές «θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς σε όλη τη χώρα.

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Σύμφωνα με όσα είπε, για την Αττική οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται μετά τις 2 το μεσημέρι και περί τις 3-4 το απόγευμα.

«Στις Σποράδες και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια θα βρέξει πολύ μετά τα μεσάνυχτα», πρόσθεσε επίσης.

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Ο καιρός σήμερα Παρασκευή 12/6

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αρχικά, στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες.

Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα που θα αλλάξουν την εικόνα του καιρού αναμένεται να κορυφωθούν από το μεσημέρι έως και το απόγευμα, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείονται ακόμη και πλημμυρικά προβλήματα. Από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.