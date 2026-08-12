Καταγγελία Φίλιππου Καμπούρη: «Πήγε να με μαχαιρώσει – Μου είπε “είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω’’» (βίντεο)

Μια σοβαρή καταγγελία για απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι κάνει ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, Φίλιππος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν άνδρα, ο οποίος –όπως καταγγέλλει– επιχείρησε να τον μαχαιρώσει και τον απείλησε λέγοντάς του «είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω».

Σύμφωνα με την καταγγελία του, λίγο πριν από το περιστατικό ο συγκεκριμένος άνδρας τον είχε πλησιάσει και του είχε πει: «Έχω δει τις εκπομπές σου, ξέρω τι λες».

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Όπως περιγράφει ο κ. Καμπούρης, λίγο αργότερα σημειώθηκε η επίθεση, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο άνδρας επιχείρησε να τον χτυπήσει με μαχαίρι, ενώ παράλληλα φώναζε τη συγκεκριμένη απειλή.

«Για μένα δεν επρόκειτο για μια απλή απειλή. Πήγε να με σκοτώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία του.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι, βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει και έχει θέσει υπόψη των αρμόδιων Αρχών, εκτιμά πως πίσω από την επίθεση ενδέχεται να υπάρχει ιδεολογικό κίνητρο, συνδέοντάς το με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για ζητήματα παράνομης μετανάστευσης, παράνομων χώρων λατρείας, αλλά και τη δράση τζιχαντιστικών και εξτρεμιστικών δικτύων.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αναφέρει ότι έχει εκφράσει επανειλημμένα τις συγκεκριμένες απόψεις του μέσα από τις δημοσιογραφικές και πολιτικές του παρεμβάσεις, τόσο ως πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. όσο και ως επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Όπως σημειώνει, μετά το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

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«Για μένα, με έσωσε η Παναγία», αναφέρει ο κ. Καμπούρης, καταλήγοντας με ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

«Δεν θα φοβηθώ. Δεν θα σιωπήσω».

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Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες καλούνται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, την ταυτότητα και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη, καθώς και να αξιολογήσουν το υλικό και τις μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί.