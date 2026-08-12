DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καταγγελία Φίλιππου Καμπούρη: «Πήγε να με μαχαιρώσει – Μου είπε “είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω’’» (βίντεο)

«Δεν θα φοβηθώ - Δεν θα σιωπήσω»

Καταγγελία Φίλιππου Καμπούρη: «Πήγε να με μαχαιρώσει – Μου είπε “είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω’’» (βίντεο)
EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Μια σοβαρή καταγγελία για απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι κάνει ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, Φίλιππος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν άνδρα, ο οποίος –όπως καταγγέλλει– επιχείρησε να τον μαχαιρώσει και τον απείλησε λέγοντάς του «είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω».

Σύμφωνα με την καταγγελία του, λίγο πριν από το περιστατικό ο συγκεκριμένος άνδρας τον είχε πλησιάσει και του είχε πει: «Έχω δει τις εκπομπές σου, ξέρω τι λες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως περιγράφει ο κ. Καμπούρης, λίγο αργότερα σημειώθηκε η επίθεση, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο άνδρας επιχείρησε να τον χτυπήσει με μαχαίρι, ενώ παράλληλα φώναζε τη συγκεκριμένη απειλή.

«Για μένα δεν επρόκειτο για μια απλή απειλή. Πήγε να με σκοτώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία του.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι, βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει και έχει θέσει υπόψη των αρμόδιων Αρχών, εκτιμά πως πίσω από την επίθεση ενδέχεται να υπάρχει ιδεολογικό κίνητρο, συνδέοντάς το με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για ζητήματα παράνομης μετανάστευσης, παράνομων χώρων λατρείας, αλλά και τη δράση τζιχαντιστικών και εξτρεμιστικών δικτύων.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αναφέρει ότι έχει εκφράσει επανειλημμένα τις συγκεκριμένες απόψεις του μέσα από τις δημοσιογραφικές και πολιτικές του παρεμβάσεις, τόσο ως πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. όσο και ως επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Όπως σημειώνει, μετά το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για μένα, με έσωσε η Παναγία», αναφέρει ο κ. Καμπούρης, καταλήγοντας με ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

«Δεν θα φοβηθώ. Δεν θα σιωπήσω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες καλούνται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, την ταυτότητα και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη, καθώς και να αξιολογήσουν το υλικό και τις μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Πολύζου: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το “100” και πήγε την πρώην συνεργάτρια της στο τμήμα
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Πολύζου: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το “100” και πήγε την πρώην συνεργάτρια της στο τμήμα

Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η Κωνσταντοπούλου την κατηγορούσε ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης

Κώστας Λαλιώτης: Έρχεται νέο δοκίμιο για το Άγιον Όρος – Οι τέσσερις θεματικές ενότητες του βιβλίου
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κώστας Λαλιώτης: Έρχεται νέο δοκίμιο για το Άγιον Όρος – Οι τέσσερις θεματικές ενότητες του βιβλίου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση του νέου συγγραφικού έργου του Κώστα Λαλιώτη, ενός δοκιμίου αφιερωμένου στο Άγιον Όρος και την Αθωνική Πολιτεία, με αναφορές σε πρόσωπα που επηρέασαν βαθιά τη σκέψη και την πορεία του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ