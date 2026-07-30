Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Πολύζου: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το “100” και πήγε την πρώην συνεργάτρια της στο τμήμα

Νέο επεισόδιο προκάλεσε στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή τη φορά με τη δημοσιογράφο και πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας, Βασιλική Πολύζου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα στην παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στο κυλικείο των αστυνομικών στη Βουλή, ζητώντας την παρέμβαση των Αρχών, ενώ η πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας οδηγήθηκε τελικά στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.

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Το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία του φρουράρχου της Βουλής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε στο κυλικείο και ζήτησε να πληροφορηθεί για ποιον λόγο η δημοσιογράφος βρισκόταν στον χώρο.

«Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;», φέρεται να φώναξε, ενώ παράλληλα κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο.

Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την κατηγορούσε ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ότι οι αστυνομικοί της Βουλής της επέτρεψαν να μπει στο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Επίσης, υποστηρίζει ότι έμπαινε διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντας την αποχώρηση της από το κυλικείο των αστυνομικών. Η ίδια προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει «μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση» αλλά και «για κακουργηματική βιντεοσκόπηση», όπως και τη σύλληψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Να σημειωθεί ότι η Βασιλική Πολύζου είναι το πρόσωπο που προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και αλλά και στα δικαστήρια κατά της Πλεύσης Ελευθερίας, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα της. Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «ψευδή» τα δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση.