Τραμπ για την κρυφή αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία – “Κάνω ότι μου λένε – Είμαι αντικείμενο πολλών απειλών”

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ότι στις αρχές Ιουλίου άλλαξε μυστικά αεροπλάνο λόγω «απειλής» και διαβεβαίωσε ότι απλώς ακολούθησε τις συμβουλές της υπηρεσίας προστασίας του.

«Ήθελαν να με βάλουν σε μια άλλη πτήση, σε ένα άλλο αεροπλάνο, με την ίδια ασφάλεια, ήθελαν να το κάνω, έτσι το έκανα. Κάνω ό,τι μου λένε», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

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Οι αποκαλύψεις της Washington Post για την επιχείρηση ασφαλείας που διεξήχθη στις 8 Ιουλίου στην πίστα του αεροδρομίου της Άγκυρας, μπροστά στον κίνδυνο μιας ιρανικής επίθεσης, δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου, καθώς και για την αξιοπιστία της απειλής εναντίον του, αλλά και για την επικοινωνία του Λευκού Οίκου.

Την ημέρα εκείνη, για να φύγει από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ οδηγήθηκε σ’ ένα άλλο αεροπλάνο με όχημα ανεφοδιασμού, ενώ το Air Force One απογειώθηκε με επιβάτες μια δωδεκάδα δημοσιογράφων, οι οποίοι ήταν πεπεισμένοι ότι ταξίδευαν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός ο τελευταίος επιβιβάσθηκε τελικά σε άλλο αεροπλάνο.

«Φαντάζομαι ότι υπήρχε απειλή. Δεν ρώτησα πολλά περισσότερα», είπε χθες το βράδυ ο πρόεδρος, όταν ερωτήθηκε για το λόγο που έκανε την υπηρεσία προστασίας του, την Secret Service (Μυστική Υπηρεσία), να τον συμβουλεύσει να κάνει αυτό τον ελιγμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας φανερά να υποβαθμίσει το επεισόδιο, δήλωσε ότι «δεν εξεπλάγην», «είμαι αντικείμενο πολλών απειλών τις οποίες δεν γνωρίζετε».

Το θέμα έγινε ωστόσο πολιτικό: αργότερα χθες, ο επικεφαλής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Γερουσία Τσακ Σούμερ είχε ζητήσει «να ενημερωθούν αμέσως» οι κοινοβουλευτικοί. «Είναι απαράδεκτο να υπάρχει άγνοια του Κογκρέσου», τόνισε.

NEW: President Trump addresses the security threat that prompted Secret Service to have him switch planes while he was in Turkey for the NATO summit:



"I get a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about."



Trump says he didn't ask many questions and simply… pic.twitter.com/SLuVMUsnwB ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 12, 2026

Κοντέινερ ανεφοδιασμού

Αυτό το ταξίδι της επιστροφής από την Τουρκία ήταν εξαρχής περιπετειώδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να αναχωρήσει από την Άγκυρα για το Ηνωμένο Βασίλειο με το ίδιο Boeing 747 που είχε έρθει, ένα αεροπλάνο το οποίο του είχε προσφερθεί από το Κατάρ και είχε υποβληθεί σε πολυδάπανες τροποποιήσεις.

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Όμως ανησυχίες για την ασφάλειά του είχαν οδηγήσει τον Λευκό Οίκο να αλλάξει πρόγραμμα την τελευταία στγμή και να τον βάλει να ταξιδέψει με το παλιό αεροπλάνο, που θεωρούνταν περισσότερο ασφαλές.

Σ’ αυτό λοιπόν το αεροπλάνο είχε επιβιβασθεί ο αμερικανός πρόεδρος, κάτω από τις κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς των δημοσιογράφων.

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Σε φωτογραφία του Γαλλικού Πρακτορείου που είχε τραβηχτεί προηγουμένως, φαίνονται καθαρά δύο κοντέινερ ανεφοδιασμού πάνω σε υδραυλικούς μηχανισμούς, το ένα στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, το άλλο πίσω.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από το αεροπλάνο μέσα σ’ ένα απ’ αυτά τα κοντέινερ για να επιβιβασθεί σε άλλο αεροπλάνο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ένα C-32A.

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Η Wall Street Journal επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτέιες για μια απειλή επίθεσης με φορητό πύραυλο εδάφους-αέρος εναντίου του αεροπλάνου. Η εφημερίδα διευκρινίζει πως υψηλόβαθμοι αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, παρέμειναν σ’ αυτό.

Φινιστρίνια

Το ίδιο και οι δώδεκα δημοσιογράφοι, που ταξίδευαν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, σε μια καμπίνα που δεν επικοινωνεί με το χώρο που προορίζεται για τον πρόεδρο, στο εμπρός μέρος, και οι οποίοι δεν κατάλαβαν τίποτε από την επιχείρηση – η ασφάλεια τους είχε εξάλλου ζητήσει να κατεβάσουν τα σκιάδια στα φινιστρίνια, κάτι ασυνήθιστο έξω από ζώνες μάχης.

Μόλις έφθασε στη στρατιωτική βάση του Μίλντενχολ, στην ανατολική Αγγλία, λίγο πριν απ’ αυτό το αεροπλάνο-δόλωμα, ο 80χρονος δισεκατομμυριούχος ανέβηκε σ’ αυτό, και πάλι μυστικά και χωρίς η Washington Post να μάθει πώς.

Μετά κατέβηκε τη σκάλα μπροστά στους δημοσιογράφους πριν επιβιβασθεί αμέσως, μαζί τους, στο αεροπλάνο που είχε προσφερθεί από το Κατάρ για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.