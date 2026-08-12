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Θεσσαλονίκη: Παιδική χαρά βανδαλίστηκε λίγα 24ωρα μετά την ανακατασκευή της (φωτογραφίες)

Άγνωστοι γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες

Θεσσαλονίκη: Παιδική χαρά βανδαλίστηκε λίγα 24ωρα μετά την ανακατασκευή της (φωτογραφίες)
ΦΩΤΟ: Δήμος Θεσσαλονίκης
DEBATER NEWSROOM

   Βανδαλίστηκε, λίγα 24ωρα μετά την επίσημη παράδοσή της στα παιδιά και τις οικογένειές της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη, η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας.

         Ο χώρος παραδόθηκε επίσημα στους δημότες την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο λίγα 24ωρα αργότερα άγνωστοι δράστες γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες.

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         Τα συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους της στην περιοχή για την προστασία του χώρου από νέους βανδαλισμούς.

         «Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ’ όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η δημοτική αρχή με αφορμή το νέο βανδαλισμό.

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