Τραγωδία στο Περιστέρι: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του Μετρό “Άγιος Αντώνιος”

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 12 Αυγούστου στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος» του Μετρό, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας ατόμου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, εξαιτίας του περιστατικού η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα «Σεπόλια – Ελληνικό».

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Παράλληλα, εκτός λειτουργίας παρέμειναν προσωρινά οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος», με τους σταθμούς να δίνονται ξανά στην κυκλοφορία.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια – Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Αγ. Αντώνιος. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ.