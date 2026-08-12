Τραγωδία στο Περιστέρι: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του Μετρό “Άγιος Αντώνιος”
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2
Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 12 Αυγούστου στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος» του Μετρό, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας ατόμου.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, εξαιτίας του περιστατικού η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα «Σεπόλια – Ελληνικό».
Παράλληλα, εκτός λειτουργίας παρέμειναν προσωρινά οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος», με τους σταθμούς να δίνονται ξανά στην κυκλοφορία.
Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:
Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια – Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Αγ. Αντώνιος. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
πηγή στην Google
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