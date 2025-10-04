Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γλυφάδα: Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Χρήστος Θεοδωρόπουλος – Του έκλεψαν το πορτοφόλι από το σακάκι του

Είχε 1.300 ευρώ και προσωπικά έγγραφα

Γλυφάδα: Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Χρήστος Θεοδωρόπουλος – Του έκλεψαν το πορτοφόλι από το σακάκι του
DEBATER NEWSROOM

Θύμα κλοπής έπεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Νοτίου Τομέα, Χρήστος Θεοδωρόπουλος, το βράδυ της Παρασκευής στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπεριφερειάρχης βρισκόταν σε κατάστημα στη Γλυφάδα μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, όταν αφαίρεσαν το πορτοφόλι από το σακάκι του. 

Όπως φάνηκε από τις κάμερες του καταστήματος, δύο άτομα τον πλησίασαν και σε ανύποπτο χρόνο έκλεψαν το πορτοφόλι του. 

Στο πορτοφόλι του, ο Αντιπεριφερειάρχης είχε 1.300 ευρώ και προσωπικά έγγραφα, ενώ όταν το αντιλήφθηκε, προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας για κατάθεση.

