Ρένα Βλαχοπούλου: Η ανάρτηση της Finos Film για τα 22 χρόνια από τον θάνατό της (βίντεο)

Την μνήμη της Ρένας Βλαχοπούλου θέλησε να τιμήσει η Finos Film, με αφορμή την συμπλήρωση 22 χρόνων από τον θάνατό της.

Συγκεκριμένα, η Φίνος Φιλμ ανήρτησε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου βίντεο στο Instagram, τιμώντας με τον δικό της τρόπο την μεγάλη ηθοποιό.

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Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ, η Ρένα Βλαχοπούλου παρουσιάζεται σε μία εμβληματική σκηνή του ελληνικού κινηματογράφου κατά την οποία δήλωσε πως ήταν 22 ετών.

«Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά», αναφέρεται στη λεζάντα.

Η αείμνηστη ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή στις 29.07.2004 σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Η κατάσταση της υγείας της τον τελευταίο καιρό είχε χειροτερεύσει ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε πέσει σε κώμα.