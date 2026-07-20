Άνω Γλυφάδα: Σκηνές από ταινία δράσης μετά από ληστεία – “Έτρεχαν με 200 για να φύγουν και μας τράκαραν” (βίντεο)

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν την Κυριακή 19/7 το μεσημέρι στην Άνω Γλυφάδα, μία γυναίκα φέρεται να άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό άλλης γυναίκας και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα, όπου την περίμεναν συνεργοί της, προκειμένου να διαφύγουν.

Κατά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο, το όχημα των δραστών συγκρούστηκε με αυτοκίνητο διερχόμενης οδηγού, η οποία μίλησε στο DEBATER περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε.

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Έπειτα από άμεσες αναζητήσεις, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τρία άτομα, τα οποία φέρονται να επιχείρησαν να διαφύγουν επιβιβαζόμενα σε ταξί. Πρόκειται για έναν 34χρονο, μία 28χρονη και έναν 33χρονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες άρπαξαν ένα αυτοκίνητο και λίγο αργότερα προσέγγισαν γυναίκα που είχε βγει από το σπίτι της για να πετάξει τα σκουπίδια. Με τη χρήση βίας, της αφαίρεσαν κοσμήματα από τον λαιμό και επιχείρησαν να διαφύγουν άμεσα από το σημείο.

Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια, ενώ οι δράστες επιβιβάστηκαν στο όχημα και ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα για να απομακρυνθούν. Κατά τη διαφυγή τους, παραβίασαν σήμανση STOP και συγκρούστηκαν με άλλο όχημα που κινούνταν κανονικά στον δρόμο.

Μιλώντας στο DEBATER, ο οδηγός του λευκού αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε:

«Οι δράστες έκλεψαν ένα όχημα, λήστεψαν μία κυρία που ήταν στο δρόμο για να βγάλει τα σκουπίδια και της άρπαξαν τα κοσμήματα από το λαιμό. Εκείνη φώναξε δυνατά και άρχισε να τρέχει προς αυτούς που ήταν μέσα στο αμάξι, που προσπαθούσαν να φύγουν από εκείνο το σημείο με 200. Εγώ κατέβαινα την οδό με το λευκό αμάξι που παρουσιάζεται στο βίντεο και ήρθαν από τη δεξιά πλευρά παραβιάζοντας το STOP και έπεσαν με όλη την ταχύτητα επάνω μας, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το δικό μου όχημα και οι δράστες να εγκαταλείψουν το σημείο λίγα μέτρα πιο κάτω.

Προσπάθησαν να διαφύγουν με ταξί, ενώ εμείς είχαμε ήδη καλέσει την αστυνομία. Ευτυχώς υπήρξε άμεση ανταπόκριση και τους συνέλαβαν σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Εμείς, ευτυχώς, δεν τραυματιστήκαμε γιατί φορούσαμε ζώνες ασφαλείας, αλλιώς η σύγκρουση θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία. Το εύλογο ερώτημα που δημιουργείται είναι αν θα τιμωρηθούν για τις πράξεις τους ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι αύριο».

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Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα μετά τις κλήσεις των πολιτών. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν με ταξί, ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε κοντινή κεντρική οδό.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και η εμπλοκή των συλληφθέντων διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.