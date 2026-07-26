Σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι πιθανοί στόχοι – Το σενάριο που εξετάζει το Ελληνικό FBI

Μια αιματηρή επίθεση με χειροβομβίδα, που θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, εκτιμούν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ότι κατάφεραν να αποτρέψουν, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη ενός 30χρονου υπηκόου Αιγύπτου και στην αποκάλυψη ενός σχεδίου που, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οργανωνόταν μέσα από τις φυλακές.

Ως φερόμενος «εγκέφαλος» της υπόθεσης εμφανίζεται ένας 35χρονος βαρυποινίτης, κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να έδινε τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση της επίθεσης.

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Στο μικροσκόπιο οι πιθανοί στόχοι

Οι αξιωματικοί του λεγόμενου Ελληνικού FBI επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το δίκτυο των εμπλεκομένων και να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο τελικός αποδέκτης της χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων που εξετάστηκαν ως πιθανοί στόχοι βρίσκεται ακόμη και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Ωστόσο, υψηλόβαθμες αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι πως πραγματικός στόχος της επίθεσης ήταν αστυνομικοί που συμμετείχαν στη φύλαξη υψηλών προσώπων.

Η ανώνυμη πληροφορία και η παράδοση της χειροβομβίδας

Η έρευνα ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων έφτασε ανώνυμη πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο 30χρονος σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό ή να προκαλέσει εμπρησμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το μεσημέρι της Παρασκευής οι αστυνομικοί έθεσαν τον ύποπτο υπό διακριτική παρακολούθηση. Στη Γλυφάδα κατέγραψαν τη συνάντησή του με έναν 27χρονο Έλληνα, στον οποίο παρέδωσε μια χειροβομβίδα κρυμμένη μέσα σε πλαστικό ποτήρι.

Η κίνηση αυτή οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών, καθώς εκτιμήθηκε ότι το σχέδιο βρισκόταν πλέον στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του.

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Γνώριμος των Αρχών ο 27χρονος

Ο 27χρονος δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές Αρχές. Είχε συλληφθεί το 2024 στο πλαίσιο υπόθεσης διακίνησης 17 κιλών κάνναβης, η οποία είχε αποκαλυφθεί κατά τη διερεύνηση εμπρηστικής επίθεσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν ο τελικός στόχος της επίθεσης, τα κίνητρα των εμπλεκομένων και ο ρόλος του καθενός, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με ευρύτερες ενέργειες της οργανωμένης εγκληματικότητας, οι οποίες φέρονται να καθοδηγούνται μέσα από τα σωφρονιστικά καταστήματα.