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ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Βούλιαξε η “Ιταλίδα” από τον κόσμο – Ανησυχία για τον υπερτουρισμό (βίντεο)

Σοκαριστική η εικόνα στην διάσημη παραλία

Κουφονήσια: Βούλιαξε η “Ιταλίδα” από τον κόσμο – Ανησυχία για τον υπερτουρισμό (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Απίστευτες εικόνες έρχονται από τα Κουφονήσια, με την γνωστή παραλία “Ιταλίδα” στο Άνω Κουφονήσι να “βουλιάζει” από εκατοντάδες τουρίστες.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο οι ομπρέλες είναι παντού και οι λουόμενοι ψάχνουν επί ώρα να βρουν ένα μικρό κενό σημείο για να αφήσουν τα πράγματά τους.

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Εκατοντάδες είναι τα σχόλια στο σχετικό βίντεο και πολλοί σημειώνουν πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε λίγα χρόνια καθώς αρκετοί γράφουν πότε επισκέφθηκαν τα Κουφονήσια και πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που είχαν από το νησί.

«Κουράστηκα και που το είδα», «πρέπει να πάρουν μέτρα», «όλη η Αθήνα είναι εκεί» είναι κάποια από τα σχόλια στα βίντεο.

Η ταχεία μετατροπή των νησιών σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, με συνωστισμό μάλιστα στις παραλίες του, αποτυπώνει γλαφυρά την ραγδαία άνοδο της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα.

Και φυσικά χωρίς τις αντίστοιχες υποδομές, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να χαλαρώσουν και να μην νιώθουν σαν το… Σύνταγμα, όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά κάποιοι.

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