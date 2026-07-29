Κουφονήσια: Βούλιαξε η “Ιταλίδα” από τον κόσμο – Ανησυχία για τον υπερτουρισμό (βίντεο)

Απίστευτες εικόνες έρχονται από τα Κουφονήσια, με την γνωστή παραλία “Ιταλίδα” στο Άνω Κουφονήσι να “βουλιάζει” από εκατοντάδες τουρίστες.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο οι ομπρέλες είναι παντού και οι λουόμενοι ψάχνουν επί ώρα να βρουν ένα μικρό κενό σημείο για να αφήσουν τα πράγματά τους.

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Εξαιρετικός προορισμός τα Κουφονησια! Η πλατεία Συντάγματος με αμμουδιά.

pic.twitter.com/8wV1ta1jzY— Τοκάτας Φούγκας (@platitudinous) July 28, 2026

Εκατοντάδες είναι τα σχόλια στο σχετικό βίντεο και πολλοί σημειώνουν πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε λίγα χρόνια καθώς αρκετοί γράφουν πότε επισκέφθηκαν τα Κουφονήσια και πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που είχαν από το νησί.

«Κουράστηκα και που το είδα», «πρέπει να πάρουν μέτρα», «όλη η Αθήνα είναι εκεί» είναι κάποια από τα σχόλια στα βίντεο.

Η ταχεία μετατροπή των νησιών σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, με συνωστισμό μάλιστα στις παραλίες του, αποτυπώνει γλαφυρά την ραγδαία άνοδο της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα.

Και φυσικά χωρίς τις αντίστοιχες υποδομές, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να χαλαρώσουν και να μην νιώθουν σαν το… Σύνταγμα, όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά κάποιοι.