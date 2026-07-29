Η φωτιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε έκταση 10.000 στρεμμάτων – Ο καπνός “σκέπασε” Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη (Δορυφορικές εικόνες)

Περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης φαίνεται ότι επηρέασε ο καπνός από τη δασική φωτιά, που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη 28/7 στο νησί και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο νησί.

Τη μεγάλη έκταση που έχει έλαβε η πυρκαγιά αποτυπώνουν τα δορυφορικά δεδομένα των τελευταίων 24 ωρών. Στην εικόνα καταγράφονται τα θερμά σημεία που εντόπισε το όργανο VIIRS των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21, καθώς και οι ριπές ανέμου που σημειώθηκαν την Τετάρτη 29/7, έως τις 11:00, σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

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Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων, εκτιμάται ότι η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί σε μια περιοχή περίπου 10.000 στρεμμάτων.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το AtmoHub σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Πάρο, που εκδηλώθηκε χθες σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν σήμερα ακτοπλοϊκώς από την Αττική.

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ τον συνολικό συντονισμό έχει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Σημειώνεται ότι για σήμερα Τετάρτη 29/7, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.