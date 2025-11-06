Άδωνις Γεωργιάδης: Κέρασε γλυκά στην ΠΟΕΔΗΝ για τα γενέθλιά του (Βίντεο)

Μια ιδιαίτερη μέρα για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, συνέπεσε με τη σημερινή κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Οι υγειονομικοί πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας και συγκέντρωση που κατέληξε στο Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο του καλέσματος της ΠΟΕΔΗΝ, με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η Πέμπτη 6 Νοεμβρίου ήταν, ωστόσο, και ημέρα γενεθλίων για τον υπουργό, ο οποίος έκλεισε τα 53 του χρόνια. Παρά τη συγκέντρωση και τα αιτήματα των εργαζομένων, ο κ. Γεωργιάδης δεν φάνηκε να χάνει το γιορτινό του κέφι.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά τη λήξη της κινητοποίησης επισκέφθηκε τα γραφεία της ΠΟΕΔΗΝ, όπου –όπως είπε– «κέρασε γλυκά και συζήτησαν για όλα τα αιτήματα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ είχε απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάτω από το γραφείο μου στο Υπουργείο Υγείας. Μετά την λήξη της συγκέντρωσης αποφάσισα -και λόγω των γενεθλίων μου- να τους κάνω μία έκπληξη. Πήγα εγώ στο γραφείο τους, τους κέρασα γλυκά και μιλήσαμε διεξοδικά για όλα τους τα αιτήματα. Παρά την εικόνα που καλλιεργούν κάποιοι εγώ δεν αντιδικώ αλλά συνεργάζομαι με τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία. Τους ευχαριστώ πολύ για τις ευχές τους».