Ξέσπασε η Σίσσυ Χρηστίδου για τη διευθύντρια νηπιαγωγείου: “Μιλάμε για μικρά παιδάκια – Είναι αδιανόητο”

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε το πρωί της Τρίτης (29/9) το περιστατικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πρωταγωνίστρια διευθύντρια νηπιαγωγείου. Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή της, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει στα παιδιά και να τα απειλεί, με τις εικόνες να προκαλούν την έντονη αντίδραση της παρουσιάστριας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πρόκειται για πολύ μικρά παιδιά, τα οποία βρίσκονται υπό την επίβλεψη της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Παράλληλα, σχολίασε και τη θέση ευθύνης που κατέχει η γυναίκα στο νηπιαγωγείο, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για όσα καταγράφονται στο επίμαχο βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Είναι αδιανόητο. Και όσο σκέφτεσαι ότι μιλάμε για μικρά παιδάκια, για νήπια… Είναι αδιανόητο. Είναι εκεί περαστικοί που προσπαθούν να την ηρεμήσουν και αυτή ουρλιάζει… Και είναι και διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ρώτησα, αν υπήρχε κάποιος εκεί να τη βάλει στη θέση της, αλλά πώς να τη βάλει στη θέση της αφού αυτή είναι η διευθύντρια;“, ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

“Να γιατί είναι απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση… Θα μετατεθεί; Θα πάει σε άλλο σχολείο; Αυτό πώς θα λύσει το πρόβλημα; Δεν καταλαβαίνω. Τι να δούμε τι συνέβη; Τι κάνανε τα παιδάκια;Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει σπασμένη μύτη, ότι είναι στο νοσοκομείο. Εννοείται ότι καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Το βίντεο όμως είναι πραγματικά εξοργιστικό και αναρωτιέσαι πόσοι τέτοιοι εκπαιδευτικοί υπάρχουν. Αν δεν υπήρχε αυτή η κάμερα να το καταγράψει, τι θα είχε συμβεί;”, συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου στη συνέχεια.

Σοκ προκαλεί η συμπεριφορά της διευθύντριας στο 1ο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, η οποία καταγράφηκε από κάμερα να ουρλιάζει και να απειλεί μικρά παιδιά στο προαύλιο.

Σε βάρος της γυναίκας έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μετακινείται άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο. Το επεισόδιο έγινε γνωστό τη Δευτέρα, όταν συγγενής παιδιού ανέβασε στα social media βίντεο με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου των Άνω Λιοσίων να προπηλακίζει τα νήπια που κοίταγαν σοκαρισμένα την έκρηξη θυμού της.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!» ήταν μερικές από τις σκληρές φράσεις που χρησιμοποίησε κατά παιδιών 4 με 5 χρονών.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και της ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά, με την ίδια να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», συμπληρώνοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα!». Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε ακόμα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.