Συνελήφθη 39χρονος στα Άνω Λιόσια – Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης

Στα χέρια της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών έπεσε 39χρονος που όπως προέκυψε από την αστυνομική εξόρμηση είχε μετατρέψει το σπίτι του στα Άνω Λιόσια, σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης. Στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 7 κιλά κάνναβης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο 39χρονος μπήκε στο στόχαστρο του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποίησε η ειδική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν τον 39χρονο την ώρα που έφευγε από το σπίτι του. Τον ακινητοποίησαν και εντόπισαν στην κατοχή του 690 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από συστήματα φωτισμού, φιλτραρίσματος, ψεκασμού και λίπανσης, 7.918,6 κιλά κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 2 οχήματα που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος ως μέσα διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.