Λορέντζο Καριέρε: «Ραγίζει» καρδιές ο γιος του 2,5 μήνες μετά τον θάνατό του – «Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα»

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2026 σε ηλικία 51 ετών, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Δυόμισι μήνες μετά τον θάνατό του η απουσία του παραμένει έντονη, ιδιαίτερα για τη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά, και τους δύο γιους τους.

Ο γιος του Λορέντζο Καριέρε, Ρομπέρτο, έκανε μία ανάρτηση για τον πατέρα του συγκινώντας τους διαδικτυακούς ακολούθους του. Συγκεκριμένα δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο πατέρας του μαζί με τον ίδιο σε μικρή ηλικία, την οποία συνόδευσε με μία λιτή λεζάντα.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

Χαρακτηριστικά στην λεζάντα της ανάρτησής του ο γιος του Λορέντζο Καριέρε έγραψε: “Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα”.