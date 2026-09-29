Γεραπετρίτης: “Κανένας λόγος επαναχάραξης του καλωδίου – Στη φαρέτρα μας τα 12 μίλια”

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου θα γίνει με τον τρόπο, τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία έχει σχεδιάσει, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι.

Επισήμανε ότι «περνάει μέσα από θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα, εμείς θεωρούμε -και αυτό είναι το ορθό κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας- ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες».

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Αναφερόμενος σε σχετικά δημοσιεύματα, σημείωσε ότι «η χάραξη, η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία, ουδέποτε περνούσε και ούτε περνάει σήμερα μέσα από τα ”τουρκικά θαλάσσια πάρκα”. Άρα, δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν τέμνεται, γιατί να το αλλάξεις;». «Οποιοσδήποτε το θέτει αυτό θα μπορούσε με μια απλή παρακολούθηση του χάρτη να δει ότι η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα ”τουρκικά πάρκα”. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει επαναχάραξη».

«Η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παραισθήσεις, τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Εμείς κάνουμε ένα ενεργειακό πλάνο το οποίο στηρίζεται στην ενεργειακή διαφοροποίηση της χώρας», ξεκαθάρισε.

Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι η χώρα, η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία, η γαλλική κυβέρνηση, θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον και η ελληνική πλευρά θα αδειοδοτήσει το έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Δίκαιο.

«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να ενημερωθεί. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι προβλέπονται. Ούτως ή άλλως, η έκδοση της NAVTEX, γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των ναυτιλομένων για την ασφάλεια των πλόων. Άρα υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας. Άδεια όμως θα δοθεί μόνον από την Ελλάδα».

Ζητήματα κυριαρχίας δεν μπαίνουν σε συζήτηση

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει επί δεκαετίες τη θεωρία της «γαλάζιας πατρίδας», των «γκρίζων ζωνών» και της αποστρατικοποίησης.

«Θα ήμασταν απολύτως αιθεροβάμονες να θεωρούμε ότι, επειδή ξεκινήσαμε ένα δομημένο διάλογο, θα έχουν διαφορετική άποψη για τα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο όμως είπαμε είναι ότι σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός για να προσπαθείς να χτυπήσεις το χέρι πάνω στο τραπέζι, ενόσω μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση, η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις».

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«Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, υπάρχει μια θεμελιώδης έλλειψη αντίληψης στον τρόπο που διεξάγεται ένας διάλογος. Θεωρούμε ότι όταν συζητάς, εξ ορισμού κάνεις υποχωρήσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Το αντίθετο ισχύει», υπογράμμισε.

Ανέφερε πως «υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού», ενώ η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις».

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«Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας μεγάλωσε. Και τούτο διότι αύξησε τα χωρικά της ύδατα, που σημαίνει μεγαλύτερη επικράτεια. Έκανε τις συμφωνίες για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με Ιταλία και Αίγυπτο», επισήμανε και τόνισε πως πάντα έχουμε τη δυνατότητα και είναι στη φαρέτρα μας η επέκταση στα 12 μίλια.

«Αλλά από την άλλη πλευρά, ποιος άλλος το έκανε; Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί, οι οποίοι σήμερα ξιφουλκούν δεν προέβησαν σε επέκταση έστω για ένα μέτρο θάλασσας;», σημείωσε.

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«Η αλλαγή που γίνεται στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ότι πλέον δεν ετεροκαθοριζόμαστε», επισήμανε. «Υπήρχε μια βασική αρχή στην ελληνική διπλωματία ότι τα πάντα κινούνται πέριξ του τι πράττει η Τουρκία. Όχι πλέον. Η Ελλάδα έχει μεγαλώσει έτσι ώστε να μην χρειάζεται πια να παρακολουθεί κάθε μέρα τι κάνει η Τουρκία για να απαντά».

Επισήμανε ότι Τουρκία θεωρεί ότι οι σχέσεις με το Ισραήλ στρέφονται κατά της Τουρκίας. «Η απάντηση, όμως, είναι πάρα πολύ σαφής. Πρώτον, εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς κάνουμε τις αμυντικές μας προμήθειες είναι κάτι το οποίο δεν αφορά καμία άλλη χώρα παρά μόνο την Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε την αμυντική δομή δυνάμεων στην Ελλάδα είναι ζήτημα κυριαρχίας και δεν μπαίνει σε συζήτηση».

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Αναφορικά με την ιδέα της διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, είπε ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη, η οποία έχει προτείνει να υπάρξει μια πολυμερής διάσκεψη, η οποία θα ασχοληθεί με τα φλέγοντα κοινά ζητήματα, τα οποία αφορούν τη Μεσόγειο και «η Τουρκία και ο Πρόεδρος Ερντογάν είχε θέσει στον δημόσιο διάλογο μια ανάλογη σκέψη, έτσι ώστε τα παράκτια κράτη να βρεθούν».

«Είναι καλό να βρίσκονται οι παράκτιες γειτονικές χώρες, αλλά από την άλλη πλευρά, απαράβατος όρος για την οποιαδήποτε πολυμερή συνεδρίαση είναι η συμμετοχή της Κύπρου, που στην πραγματικότητα διασφαλίζει και το γεγονός ότι όλα τα παράκτια κράτη θα βρίσκονται εντός της συζήτησης αυτής. Στο μέτρο που η Τουρκία δεν αποδέχεται ή δεν μπορεί να αποδεχθεί τη συμμετοχή της Κύπρου, είναι προφανές ότι τέτοιου τύπου συνάντηση δεν μπορεί να υπάρξει» σημείωσε.

Ανέφερε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει την πιο εξωστρεφή εξωτερική πολιτική την οποία είχε ποτέ. Έχει ισχυρό αποτύπωμα στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή. «Και αυτό είναι επέκεινα μιας πολύ βασικής αρχής, ότι εμείς δεν θα καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική επί τη βάσει του τι πράττει η Τουρκία. Είχαμε μια απολύτως τουρκοστρεφή εξωτερική πολιτική, η οποία μας οδηγούσε σε σημαντικά λάθη στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής», επισήμανε και προσέθεσε:

«Η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική είναι οπισθοδρόμηση. Δεν υπάρχει αδράνεια, η οποία να δημιουργεί εμπροσθοβαρή κίνηση. Σε όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να έχουμε μια αμυντική πολιτική, να μην ταράζουμε τα πράγματα, εγώ απαντώ: θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με τις εξορύξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γείτονάς μας».

Επισήμανε ότι δε βλέπει άμεσα ομαλοποίηση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. «Δυστυχώς, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το οποίο, εκτός από την ουσιαστική διαπραγμάτευση, περιλαμβάνει και την ανάγκη μιας ευπρεπούς εξόδου για όλες τις πλευρές, και εκεί βρίσκεται το δύσκολο της ιστορίας. Δηλαδή, να μπορέσουμε να έχουμε μια συνθήκη ειρήνευσης, η οποία δεν θα ταπεινώνει προφανώς καμία πλευρά, αλλά από την άλλη θα είναι και λειτουργική, έτσι ώστε το κάθε μέρος να μπορεί να εμφανίσει σε αυτήν την ειρήνη ότι είναι μια έστω μερική νίκη».

Ναυτική αποστολή δε μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου

Σε ερώτηση για τυχόν μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των κρατών για τη ναυσιπλοΐα, ο κ. Γερπαετρίτης επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος και έχει πάρει τη στρατηγική απόφαση «να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση, η οποία δημιουργεί αποκλεισμούς στην ενεργειακή κίνηση, να στηρίζουμε την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

«Βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο. Βεβαίως, όμως, αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας», ξεκαθαρίζει.

«Η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Ήδη αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα της Προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη, την 1η Οκτωβρίου, και καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, οπότε θα υπάρχει σειρά πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση αυτή».

Ξεκαθάρισε δε ότι στον Περσικό Κόλπο, με τις συνθήκες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και στο στενό του Ορμούζ, με αποκλεισμό και ουσιαστικά ναρκοθετημένη την περιοχή, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα επάρκειας»

Εξέφρασε φόβο για συνέχιση της ενεργειακής κρίσης και τόνισε πως η Ελλάδα φροντίζει για την αυτάρκεια της, έτσι ώστε τουλάχιστον οι ενεργειακές υποδομές να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ελλάδας, και δεύτερον, να έχει διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, έτσι ώστε να μην έχουμε εξάρτηση που θα οδηγούσε και σε ματαίωση των προμηθειών μας συνολικά.

«Η Ελλάδα έκανε τη στρατηγική επιλογή την τελευταία επταετία να επενδύσει πάνω στην ενεργειακή αυτάρκεια και στις βασικές υποδομές», τόνισε. «Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταστεί ένας κόμβος ενεργειακός, ο οποίος όχι μόνον διασφαλίζει την αυτάρκεια στην ελληνική επικράτεια, αλλά ουσιαστικά μας καθιστά και εξαγωγείς ενέργειας στις γειτονικές χώρες».

Επισήμανε πως είμαστε σε θέση, επειδή αξιοποιούμε τον ήλιο και τη θάλασσα, να μπορούμε να έχουμε ένα μείγμα το οποίο δημιουργεί αυτάρκεια, διότι ο ήλιος και η θάλασσα βρίσκονται σε απεριόριστες, προφανώς, ποσότητες. Επιπλέον, έχουμε δύο σταθμούς επανυγροποιημένου φυσικού αερίου και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τις οποίες αναπτύσσουμε.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα επάρκειας. Βεβαίως, υπάρχει ένα ζήτημα παγκόσμιας αύξησης των τιμών. Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη πίεση στους καταναλωτές», τόνισε.

Αναφορικά με τη Ρωσία, είπε ότι «η στάση αρχής, την οποία τηρεί η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι δημιουργούνται προηγούμενα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τον επιτιθέμενο υπό οποιαδήποτε εκδοχή, και γι’ αυτό τον λόγο έχει αξία η ενεργειακή αυτάρκεια. Και τρίτον, δεν έχουμε υπερεξάρτηση από καμία χώρα. Βεβαίως, προμηθευόμαστε από εναλλακτικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και από τις ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG, αλλά φροντίζουμε έτσι ώστε οι πόροι, τους οποίους λαμβάνουμε, οι ενεργειακοί, να προέρχονται και από άλλες χώρες».

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα της WSJ, τόνισε ότι «καμία απολύτως απειλή δεν υπήρξε σε κανένα δείπνο, σε καμία συνάντηση, σε κανένα συνέδριο. Η Ελλάδα δεν ανέχεται απειλές, ούτε θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι μόνο στη φαντασία ορισμένων».

Επισήμανε τέλος ότι η «διεθνής θέση της Ελλάδας έχει εκτοξευτεί. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς συμμαχίες μας είναι εκεί που δεν ήταν ποτέ, όχι μόνο με το Ισραήλ, με όλο τον αραβικό κόσμο, με τις ΗΠΑ, σκληρός πυρήνας της ΕΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στον ΟΗΕ. Και από την άλλη, έχουμε κερδίσει τέτοιο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πλέον μια πολύ ισχυρή οικονομία και μια ανθεκτική άμυνα».