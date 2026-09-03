Νέα Σμύρνη: Σοκάρουν οι εικόνες από νηπιαγωγείο – Βανδάλισαν μέχρι και τις παιδικές ζωγραφιές (φωτογραφίες)

Στο στόχαστρο αγνώστων βανδάλων βρέθηκε νηπιαγωγείο στη Νέα Σμύρνη, με τις εικόνες που αντίκρισαν η Προϊσταμένη και οι εκπαιδευτικοί το πρωί της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου να προκαλούν σοκ.

Οι άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στους χώρους του Νηπιαγωγείου, καταστρέφοντας ακόμη και αντικείμενα που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μικρά παιδιά.

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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες άνοιξαν τους πυροσβεστήρες και περιέχυσαν με το υλικό τους τους τοίχους, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Παράλληλα, πέταξαν μπογιές και λεηλάτησαν τη γραφική ύλη, τα στρώματα, τα μαξιλάρια και τα καρεκλάκια.

Μάλιστα, δεν σεβάστηκαν ούτε τις χαρούμενες παιδικές ζωγραφιές που στόλιζαν τους χώρους του Νηπιαγωγείου, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής.

Άμεση κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης Γιώργος Γουρναρόπουλος και Λειτουργίας & Συντήρησης Σχολικών Μονάδων Μαρίνα Δεκούλου, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Για τον βανδαλισμό κατατέθηκε μήνυση κατά αγνώστων στην Αστυνομία, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο χώρος ήδη καθαρίζεται, ενώ πρόκειται να πραγματοποιηθεί απολύμανση και μικροβιοκτονία. Εφόσον χρειαστεί, θα επιστρατευτεί και ειδικό συνεργείο, προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές.

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Στόχος να είναι όλα έτοιμα στις 11 Σεπτεμβρίου

Η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση Παιδείας δεσμεύτηκαν ότι μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στις 11 Σεπτεμβρίου, το Νηπιαγωγείο θα έχει αποκατασταθεί και θα είναι όπως πρέπει και όπως αξίζει στα παιδιά.

Στόχος είναι το «πρώτο κουδούνι» να βρει τα νήπια σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να έχει μείνει κανένα ίχνος από τις πρωτοφανείς εικόνες βανδαλισμού.