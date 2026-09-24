Κατερίνα Καινούργιου: “Δεν μου αρέσει που η Ιωάννα Μαλέσκου και Κατερίνα Ζαρίφη δεν είναι ισάξιες”

Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε on air μέσα από την εκπομπή “Super Κατερίνα” την τηλεοπτική συνύπαρξη της Ιωάννας Μαλέσκου με την Κατερίνα Ζαρίφη. Η παρουσιάστρια είπε χωρίς δισταγμό την γνώμη της, αναφέροντας ότι θα έπρεπε να έχουν ισότιμο ρόλο οι δύο παρουσιάστριες.

Χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου είπε: “Με συγχωρείτε, θα το πω πολύ ευγενικά. Ούτε εμένα μου αρέσει που δεν είναι ισάξια με τη Μαλέσκου και θα το πω με πολύ σεβασμό και στη Μαλέσκου, γιατί μ’ αρέσει και η Ιωάννα. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο πάνω η Ιωάνα, θα έπρεπε να είναι ισάξιες. Θα έπρεπε τουλάχιστον από σεβασμό στα χρόνια της Κατερίνας και όλη της την πορεία της, να είναι ισάξιες. Θα μπορούσε να γίνει πενήντα πενήντα. Για μένα θα έπρεπε να είναι ισάξιες. Είναι μεγάλο λάθος του Open”.

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“Δεν ξέρω αν είναι απόφαση του Θέμη Μάλλη, γιατί ξέρω και πόσο πολύ πιστεύει ο Θέμης στη Ζαρίφη. Δεν ξέρω ποιανού είναι απόφαση. Αρχικά ο λόγος της Κατερίνας, τα ελληνικά της, η γνώση της, η παιδεία της, όλα είναι τόσο άρτια που ο τηλεθεατής θέλει να τη βλέπει. Για μένα είναι λάθος χειρισμός του καναλιού”, είπε κλείνοντας η Κατερίνα Καινούργιου.