Άνω Λιόσια: Σε άθλια κατάσταση η νηπιαγωγός μετά την επίθεση – Υπέβαλε μήνυση σε βάρος μητέρας για απειλή και εξύβριση

Σε άθλια κατάσταση βρίσκεται η νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, η οποία δέχθηκε επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου, μετά το περιστατικό που προηγήθηκε και καταγράφηκε σε βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η εκπαιδευτικός έχει τραυματιστεί από τα χτυπήματα που δέχθηκε και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα προκειμένου να επανέλθει στα καθήκοντά της.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να επιστρέψει στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ η ίδια φέρεται να εκφράζει φόβους για τη σωματική της ακεραιότητα.

Τι συνέβη

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12:40 το μεσημέρι, μετά την ένταση που είχε προηγηθεί στο νηπιαγωγείο.

Για την υπόθεση οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα μία νηπιαγωγός 41 ετών, καθώς και μία μητέρα 21 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η νηπιαγωγός υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας για απειλή και εξύβριση, με αποτέλεσμα η δεύτερη να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, αναζητείται ένας άνδρας, αγνώστων στοιχείων, για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου άγνωστος δράστης, σε βάρος του οποίου έχει υποβληθεί μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη εις βάρος της εκπαιδευτικού.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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Την ίδια ώρα, έχει ήδη υπάρξει παρέμβαση της εκπαιδευτικής διοίκησης, ενώ για το περιστατικό έχει ανακοινωθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.