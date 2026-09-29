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ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων της για έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη

Παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων της για έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη
OFFNETWORK.GR/EUROKINISSI
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Aπορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισής του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, ο οποίος παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο κ. Τζωρτζιώτης είχε αφεθεί ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

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Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό. Σύμφωνα πάντως με τους συνηγόρους των συγγενών, η απόρριψη του αιτήματος βασίστηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα και όχι στην ουσία της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες.

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