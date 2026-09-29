Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων της για έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη

Aπορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισής του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, ο οποίος παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο κ. Τζωρτζιώτης είχε αφεθεί ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

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Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό. Σύμφωνα πάντως με τους συνηγόρους των συγγενών, η απόρριψη του αιτήματος βασίστηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα και όχι στην ουσία της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες.