Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τη Ζώνη που φορούσε στην εγκυμοσύνη της – «Την έβγαλα με το που γέννησα»

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας (28/9) μέσα από την εκπομπή “Super Κατερίνα”, μίλησε με συγκίνηση για την Τίμια Ζώνη που φορούσε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μέχρι τη γέννηση της κόρης της. Ειδικότερα είπε ότι η ζώνη ήταν από το Βατοπαίδι και της την είχε φέρει η συνάδελφος και φίλη της, Έλενα Πολυκάρπου.

“Μας είχε φέρει η Έλενα Πολυκάρπου από το Βατοπαίδι. Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατέψει. Την έβγαλα με το που γέννησα. Και στη γέννα ακόμα – όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο – τους είπα ότι θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου και μου λένε ότι το κάνουν πολλές γυναίκες. Την έβγαλα με το που γέννησα”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

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Στη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος διατηρείται εδώ και χρόνια η παράδοση με τις κορδέλες που ευλογούνται στην Τιμία Ζώνη της Παναγίας. Οι κορδέλες αυτές δίνονται σε γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί και τις φορούν στη μέση, ακολουθώντας παράλληλα τις οδηγίες και τις προσευχές που συνοδεύουν την παράδοση.

Κατά καιρούς, γυναίκες έχουν μοιραστεί τις προσωπικές τους ιστορίες, λέγοντας πως μετά την ευλογία της Τιμίας Ζώνης κατάφεραν να συλλάβουν. Πρόκειται για μαρτυρίες που συνδέονται με την προσωπική πίστη κάθε ανθρώπου και την Ορθόδοξη παράδοση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.