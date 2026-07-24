Τζων Τίκης: Όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας τον υποδύθηκε στο Your Face Sounds Familiar (βίντεο)

Η είδηση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή Τζων Τίκη σε ηλικία 80 ετών, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με συγγενείς, φίλους και θαυμαστές να τον αποχαιρετούν με συγκίνηση. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, το DEBATER θυμήθηκε και μία από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές αναφορές στον σπουδαίο ερμηνευτή.

Το 2019, ο Πασχάλης Τσαρούχας κλήθηκε να υποδυθεί τον Τζων Τίκη στο δημοφιλές σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar» του ANT1, σε μία εμφάνιση που είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

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Ο γνωστός ηθοποιός μεταμορφώθηκε στον κορυφαίο showman της δεκαετίας του ’70, επιχειρώντας να αποδώσει τόσο την ιδιαίτερη σκηνική παρουσία όσο και το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό του ύφος. Η εμφάνισή του είχε σχολιαστεί θετικά, με πολλούς να αναφέρουν πως κατάφερε να προσεγγίσει με σεβασμό μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η συμμετοχή του Πασχάλη Τσαρούχα ως Τζων Τίκης παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις στιγμές του Your Face Sounds Familiar που θυμούνται οι φίλοι της εκπομπής, ενώ μετά την είδηση του θανάτου του ερμηνευτή το σχετικό βίντεο επανήλθε στο προσκήνιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζων Τίκης άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και στη νυχτερινή διασκέδαση, με τη σκηνική του παρουσία να αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών και θαυμαστών.