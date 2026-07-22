«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Η συνάντηση με την οργάνωση γίνεται και οι συνθήκες αλλάζουν – Απόψε το τρίτο επεισόδιο στον ΑΝΤ1

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Κόρη του Φορκέα – Επεισόδιο ΙΙΙ. Η Δανάη (Κόρα Καρβούνη) επιστρέφει στην Ελλάδα για τον θάνατο του πατέρα της. Συναντά τον Δημήτρη για να δει αν είναι καλά. Από την υπόθεση Έτερος Εγώ (η ταινία) η ίδια τρέφει μεγάλη εκτίμηση για εκείνον και τον σέβεται απεριόριστα.

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Η Αστυνομία πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ο Δημήτρης Λαΐνης συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια μαζί με τον Παντελή Σκλαβή. Ο Νίκος Βανόρτας και η Μάρθα Καρρά επισκέπτονται τη μητέρα του θύματος. To σημάδι που είχε η φοιτήτρια στο πίσω μέρος του λαιμού φανερώνει κάτι;

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι εξαιρετικός στον ρόλο του για μια ακόμα φορά

Η συνάντηση της οργάνωσης πλησιάζει και το επεισόδιο δυναμώνει με την συγκεκριμένη σκηνή. Ο Σωτήρης έχει ήδη προσεγγίσει τον Μελέτη (Ορφέας Αυγουστίδης – φοβερός και αυτός στο ρόλο του) και του ζητά να παρευρεθεί. Ο Μελέτης θα αναγκαστεί από τις Αρχές να κινηθεί διαφορετικά. Η εμφάνιση του Γρύπα (Γεράσιμος Γεννατάς) πυροδοτεί το κλίμα. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει επιλέξει έναν έναν τους ηθοποιούς.

Ο Παντελής διαισθάνεται (το βλέπετε κι εσείς) ότι κάτι τρέχει μεταξύ Ελένης και Βανόρτα. Άραγε, είναι αυτό που φαίνεται; Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς έχει πολύ ενδιαφέρον…