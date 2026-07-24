Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

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Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Τανάγρας, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.