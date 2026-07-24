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ΔΥΠΑ: Στις 27/7 ανοίγουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις άνεργων πτυχιούχων

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων

ΔΥΠΑ: Στις 27/7 ανοίγουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις άνεργων πτυχιούχων
DEBATER NEWSROOM

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου και έως τις 18 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ».

   Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

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   Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, και διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

   Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μια αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας μία μόνο κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μια Υπηρεσία Τοποθέτησης.

   Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

   * το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες,

   * ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, με ανώτατο όριο τα 5 τέκνα,

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   * η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ,

   * η επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των 12 μηνών,

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   * η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, με ανώτατο όριο ένα πρόγραμμα,

   * η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, και

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   * η ατομική δομημένη συνέντευξη.

   Όπως σημειώνει τέλος η ΔΥΠΑ, το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

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