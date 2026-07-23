«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Ένα ένταλμα σύλληψης φέρνει τα πάνω κάτω στην υπόθεση – Το 4o επεισόδιο απόψε στον ΑΝΤ1

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Εχθρός εντός Πυλών – Επεισόδιο IV. Στην υπόθεση πλέον υπάρχει το ίδιο τατουάζ (η μέδουσα) στο σβέρκο και των δύο θυμάτων. Ο Βανόρτας καλεί τον Βελισσαράτο και τον Λαΐνη στο Τμήμα για να δώσουν την επιστημονική τους άποψη. Ο Ηλίας αναγνωρίζει τελικά την δεύτερη φοιτήτρια. Η Τόνια Μαράκη υποδύεται την Ιουλία, την προγραμματίστρια του τμήματος Ανθρωποκτονιών (άσσος στους υπολογιστές).

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Ο Μελέτης ενημερώνει τον Γρύπα ότι τον πλησίασε η Αστυνομία. Ο Μασάτος εξηγεί στον Σωτήρη πως είχαν τα πράγματα πριν τη δολοφονία του Σαβάκη. Στη συζήτηση του αναφέρει το Ερπετό…

Οι διαπροσωπικές σχέσεις δίνουν και παίρνουν στη σειρά. Παντελής και Χριστίνα έρχονται πιο κοντά. Όπως φαίνεται, ενισχύεται ακόμα περισσότερο η σχέση της Ελένης με του Νικόλα (Βανόρτας).

Το sed είναι η σοβαρή συναισθηματική αποστασιοποίηση και ο Δημήτρης Λαΐνης το αναφέρει στο μάθημα του. Ο αστυνομικός Δντής αμφιβάλει για το πρόσωπό του. Το επεισόδιο τελειώνει με κάτι αναπάντεχο. Άραγε, ποιο να είναι το κλειδί της υπόθεσης;

Απόψε στις 23:00 στον ΑΝΤ1 ο Σωτήρης Τσαφούλιας μας ταξιδεύει ξανά στο σύμπαν του Έτερος Εγώ. Προσέξτε και τις εγκαταστάσεις της Αστυνομίας στη σειρά. Θυμίζουν ξένα πρότυπα.