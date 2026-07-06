Μαριλού Κατσαφάδου: Συγκινημένη μετά τη νίκη στο YFSF – Το ευχαριστώ στους συμπαίκτες της

Η Μαριλού Κατσαφάδου είναι η μεγάλη νικήτρια του Your Face Sounds Familiar, ενώ την δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μέμος Μπεγνής. Η ηθοποιός από την πρεμιέρα του παιχνιδιού μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, καταφέρνοντας να μιμηθεί με επιτυχία κάθε καλλιτέχνη που της ανατίθονταν.

Λίγα λεπτά αφότου ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε ότι η Μαριλού Κατσαφάδου είναι η μεγάλη νικήτρια και αφότου ερμήνευσε για τελευταία φορά επάνω στη σκηνή του YFSF το τραγούδι του Τζόνι Κας με το οποίο κατάφερε να κερδίσει, φανερά συγκινημένη έκανε τις πρώτες της δηλώσεις.

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“Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν για αυτή εδώ τη δουλειά, την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω, νομίζω τότε θα το συνειδητοποιήσω”, ανέφερε αρχικά η Μαριλού Κατσαφάδου.

“Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά, με τη δική του αισθητική και καλλιτεχνία. Να είναι καλά και ευχαριστώ πολύ που το πίστεψε και το στήριξε και είμαι μέρος αυτής της δουλειάς. Να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου, που είναι εξαιρετικοί όλοι τους, κυρίως η Ίντρα Κέιν που ήμασταν μαζί στο καμαρίνι”, πρόσθεσε η Μαριλού Κατσαφάδου.