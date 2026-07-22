Η Choose υπογράφει το Digital Transformation του Ελεύθερου Τύπου

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενός σύγχρονου οργανισμού media δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη ενός νέου website. Σήμερα, σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σημαίνει αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ένας οργανισμός σκέφτεται, συνεργάζεται, παράγει περιεχόμενο και τελικά επικοινωνεί με το κοινό του.

Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία, η Choose, σε συνεργασία με τους Advengers και την Whiskey, ανέλαβε τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του ολοκληρωμένου Digital Transformation του Ελεύθερου Τύπου, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα νέο, σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα. Πρόκειται για ένα έργο που δεν περιορίστηκε στην τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά αντιμετώπισε συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, με στόχο να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο για τη νέα ψηφιακή εποχή.

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Πριν σχεδιαστεί το νέο ψηφιακό περιβάλλον, καταγράφηκαν οι πραγματικές ανάγκες του οργανισμού, πραγματοποιήθηκαν workshops με τις ομάδες, επαναπροσδιορίστηκε η στρατηγική του digital brand και σχεδιάστηκε εκ νέου ο τρόπος λειτουργίας του newsroom και της εμπορικής ομάδας. Η τεχνολογία ήρθε να υπηρετήσει αυτόν τον σχεδιασμό και όχι το αντίστροφο, δίνοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά πίσω από την παραγωγή της ενημέρωσης.

Το λανσάρισμα της νέας ιστοσελίδας αποτέλεσε την πιο ορατή πλευρά του έργου, όμως στην πραγματικότητα ήταν η κορύφωση μιας πολύ μεγαλύτερης διαδικασίας. Από την ανάπτυξη της πλατφόρμας μέχρι το change management και την υιοθέτηση μιας νέας ψηφιακής κουλτούρας, κάθε βήμα σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ένας σύγχρονος ενημερωτικός οργανισμός, εξασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης και όχι ως αυτοσκοπός.

Η συνεργασία συνεχίζεται, μέσα από υπηρεσίες SEO και συνεχή υποστήριξη, επιβεβαιώνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν ολοκληρώνεται τη στιγμή που ένα website βγαίνει στον αέρα. Είναι μια διαρκής διαδικασία εξέλιξης.

Για την Choose, κάθε έργο μετασχηματισμού ξεκινά από μία απλή παραδοχή: η τεχνολογία από μόνη της δεν αλλάζει έναν οργανισμό. Οι σωστές αποφάσεις, η στρατηγική και οι άνθρωποι είναι εκείνοι που δίνουν πραγματική αξία στα ψηφιακά εργαλεία.