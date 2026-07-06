Μαριλού Κατσαφάδου: “Έχω μεγάλη χαρά, δεν το έχω συνειδητοποιήσει” – Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του YFSF (βίντεο)

Στα ουράνια πετάει η Μαριλού Κατσαφάδου, που στέφθηκε νικήτρια στο σόου μεταμφιέσεων του ANT1 Your Face Sounds Familiar (YFSF).

Μετά το φινάλε του τελικού στα social media ανέβηκε βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις της ηθοποιού για τη νίκη της.

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«Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν για αυτή εδώ τη δουλειά, την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω, νομίζω τότε θα το συνειδητοποιήσω», ανέφερε η Μαριλού Κατσαφάδου και πρόσθεσε:

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά, με τη δική του αισθητική και καλλιτεχνία. Να είναι καλά και ευχαριστώ πολύ που το πίστεψε και το στήριξε και είμαι μέρος αυτής της δουλειάς».

«Να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου, που είναι εξαιρετικοί όλοι τους, κυρίως η Ίντρα Κέιν που ήμασταν μαζί στο καμαρίνι», είπε ακόμα η ηθοποιός, που κέρδισε τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της.

Η κόρη του Θοδωρή Κατσαφάδου και της αείμνηστης Χριστίνας Βαρζοπούλου κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση μετά από 12 εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, δείχνοντας το ταλέντο της.

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«Το αφιερώνω στον γιο μου», είπε η Μαριλού Κατσαφάδου πάνω στη σκηνή όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεύτερη θέση στο σόου κατέκτησε ο ηθοποιός Μέμος Μπεγνής.