Αυλαία για το “Νωρίς-Νωρίς” – Κρατερός Κατσούλης: “Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη”

Το τηλεοπτικό τους κοινό αποχαιρέτησαν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το πρωί της Παρασκευής, 10 Ιουλίου καθώς το «Νωρίς – Νωρίς» έριξε αυλαία για την φετινή σεζόν.

Οι δύο παρουσιαστές έκαναν τον δικό τους απολογισμό, ευχαρίστησαν τη διοίκηση και τους συντελεστές και επιβεβαίωσαν το επόμενο τηλεοπτικό τους ραντεβού.

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«Ήρθε αυτή η αγαπημένη στιγμή και η τρυφερή και η συγκινητική, για να πούμε τα μεγάλα ευχαριστώ μας! Αρχικά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την ΕΡΤ και όλη τη διοίκηση. Τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, τη Μαρία Κοζάκου στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος. Φιλιά Μαρία μου!» ανέφερε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη, ευχαριστώντας όλη τη διοίκηση της ΕΡΤ, τους δημοσιογράφους και τους συντελεστές της εκπομπής.

«Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που στο πρόσωπό σας όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα βγάλαμε αυτή την εκπομπή. Όπως καταλάβατε, είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με πολλή πολλή χαρά για τον Σεπτέμβρη. Τέλη καλοκαιριού, τέλος πάντων, αρχές Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την εμπιστοσύνη» είπε με τη σειρά του ο Κρατερός Κατσούλης.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ωραία χρονιά» ανέφερε επίσης η Μαρία Ηλιάκη.