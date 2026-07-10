Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε μη αδειοδοτημένος χώρος όπου πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα – Συνελήφθη κτηνίατρος

Κτηνίατρος συνελήφθη σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του, εντοπίστηκε χώρος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε ζώα, χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, ενώ, παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης ζώων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τον έλεγχο στον χώρο, από αστυνομικούς και υπαλλήλους συναρμόδιων υπηρεσιών, βρέθηκαν δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και διάφορα άλλα υλικά, όπου φαίνεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις.

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Επιπλέον, βρέθηκαν επτά σκύλοι και τέσσερις γάτες σε κλουβιά, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Τα ζώα απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ σε βάρος του 66χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία που συνδέεται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.