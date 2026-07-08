Ιορδάνης Χασαπόπουλος: “Θα κάνω ένα μικρό χειρουργείο” – “Του χρόνου θέλει να χορεύει” είπε η Ανθή Βούλγαρη

Δύο μέρες έμειναν για να ρίξει αυλαία για το καλοκαίρι η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη.

Μάλιστα, ο ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι θα υποβληθεί σε χειρουργείο για να λύσει ένα ορθοπεδικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί για χρόνια.

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Υπενθυμίζεται ότι, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε αναφέρει πως καθυστερεί όσο γίνεται το χειρουργείο, επειδή δεν θέλει να αφήσει μόνη την Ανθή Βούλγαρη στο τιμόνι της εκπομπής τους. Όπως φαίνεται πήρε την απόφαση και η προγραμματισμένη επέμβαση θα γίνει μέσα στην πρώτη εβδομάδα των καλοκαιρινών διακοπών του.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, αρχικά, ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως οι δυο τους ρίχνουν αυλαία την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ενώ από την προσεχή Δευτέρα θα αναλάβουν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ημιτελικούς και τον τελικό του Μουντιάλ, τους οποίους θα δει ξαπλωμένος στο κρεβάτι. «Το λέμε αυτό γιατί ο Ιορδάνης θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απάντησε: «Θα κάνουμε ένα μικρό χειρουργείο. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Μια μέρα θα μείνω στο νοσοκομείο».