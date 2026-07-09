Ανθή Βούλγαρη: Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια που την στιγμάτισε – “Θα σε αγαπώ για πάντα”

Δύσκολες στιγμές περνάει η Ανθή Βούλγαρη μετά την ξαφνική απώλεια του Dream, του πρώτου αλόγου της.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η δημοσιογράφος, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη αγάπη της για την ιππασία και τα άλογα, αποχαιρέτησε τον Dream. Όπως αποκάλυψε, το αγαπημένο της άλογο έφυγε από κολικό, μέσα σε λίγες μόλις ώρες, με την ίδια να δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την ξαφνική απώλεια.

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«Σήμερα έχασα τον φίλο μου, τον συναθλητή μου, την ομάδα μου, το όνειρο των παιδικών μου χρόνων, το πρώτο μου άλογο! Τον Dream! Έφυγε ξαφνικά, από κολικό! Χθες τέτοια ώρα του έλεγα καληνύχτα με ένα φιλί και μέσα σε λίγες ώρες έφυγε… Σπαράζει η ψυχή μου. Ο Dream ήταν μέλος της οικογένειας μου. Το καταφύγιο μου στις δύσκολες μέρες μου. Υπέροχος χαρακτήρας, κούκλος και φωνακλάς.

Μου έμαθε τι πάει να πει προσπάθεια, υπομονή, θέληση. Τσακωνόμασταν, αγαπιόμασταν, προσπαθούσαμε μαζί και λατρεύαμε τις απογευματινές βόλτες. Με άφησες νωρίς. Θα σε αγαπώ για πάντα! Πέτα ψηλά αστέρι μου.. θα μου λείπεις πολύ! Θα σε αγαπώ για πάντα. Να ζείτε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Να την απολαμβάνετε! Σημασία έχουν οι διαδρομές» έγραψε η Ανθή Βούλγαρη.

Η σχέση της δημοσιογράφου με τα άλογα αποτελεί εδώ και χρόνια ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής της.