Έρλινγκ Χάλαντ: Η Ρωσίδα… δίδυμη του Νορβηγού σταρ που έγινε viral με τις εκφράσεις της (βίντεο)

Viral έγινε η 24χρονη Ρωσίδα, η Αναστασία Κοστρομίτινα λόγω της τρομερής ομοιότητας της με τον Νορβηγό σούπερ σταρ και πρόσωπο του Μουντιάλ 2026, Έρλινγκ Χάλαντ.

Όλα άρχισαν από ένα βίντεο της 24χρονης με την μητέρα της η οποία αναφέρει “Mόνο εγώ το βλέπω ότι η κόρη μου μοιάζει με σταρ;”. Έκτοτε το μοντέλο από τη Ρωσία άρχισε να κάνει τις ίδιες εκφράσεις με τον Χάαλαντ ξεκινώντας έτσι αυτό το χαμό στα social και να παίρνει τεράστια δημοσιότητα.

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Άλλωστε όπως δήλωσε και εκείνη : “Στην αρχή με πείραξε, τώρα το εκμεταλλεύομαι“

Το 24χρονο μοντέλο δηλώνει στη βρετανική Sun ότι στηρίζει τον ξανθομάλλη στράικερ και τη Νορβηγία στον αυριανό αγώνα με τα Τρία Λιοντάρια ενώ μιμείται σε φωτογραφίες τις πόζες του σωσία της. “Φυσικά και θα υποστηρίζουμε τη Νορβηγία και ελπίζουμε ο Έρλινγκ Χάλαντ να φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι μια πραγματική μηχανή των γκολ αλλά πλέον έχω και προσωπικό ενδιαφέρον για την πορεία του“.

Η Αναστασία δεν είναι σίγουρη για μια μελλοντική φωτογράφιση με τον Χάαλαντ, αλλά είπε ότι «θα χαιρόταν να βγάλει μια selfie μαζί του».

Αυτό έρχεται ενόψει της τεράστιας αναμέτρησης των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στη Νορβηγίας και την Αγγλία. Η ομάδα του Τούχελ που θα προσπαθήσει να σταματήσει τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.

Ο 25χρονος Χάλαντ έχει σκοράρει σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων δύο γκολ που απέκλεισαν την πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Νορβηγός σούπερ σταρ έχει σκοράρει 62 φορές σε μόλις 54 συμμετοχές με την ομάδα της Νορβηγίας.