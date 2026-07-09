Στη νέα σειρά «Ραντεβού με την Ευτυχία» ο Πάνος Μιχαλόπουλος – Πρωταγωνιστούν η Ευγενία Σαμαρά και ο Μιχάλης Σαράντης

Στη νέα σειρά του ALPHA «Ραντεβού με την Ευτυχία» αναμένεται να γίνει η μεγάλη επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου, ο οποίος απουσίαζε από την τηλεόραση για 20 χρόνια.

Στην σειρά, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν η Ευγενία Σαμαρά και ο Μιχάλης Σαράντης, οι οποίοι θα πλαισιώνονται από την Άννα Μάσχα, τον Κωστή Μπερικόπουλο, τον Ορέστη Χαλκιά και άλλους ηθοποιούς.

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Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πάνος Μιχαλόπουλος ανυπομονεί για τα γυρίσματα που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο. Η σειρά βασίζεται σε ιταλικό τηλεοπτικό concept που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ευγενία Σαμαρά και Μιχάλης Σαράντης θα βρεθούν αντιμέτωποι με καθημερινές προκλήσεις, οικογενειακές παρεμβάσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις, δημιουργώντας μια σειρά από κωμικές καταστάσεις που θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα της πλοκής, σύμφωνα με το TV24.

Το σενάριο και τη διασκευή της ελληνικής μεταφοράς αναλαμβάνει ο Πάνος Αμαραντίδης, ο οποίος μεταφέρει στη μικρή οθόνη μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από ένα ζευγάρι με διαφορετικές προσωπικότητες και αντιλήψεις. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα έχει ένα κομβικό ρόλο που αναμένεται να επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις στη σειρά.

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος αποκάλυψε προ ημερών ότι ο σεναριογράφος Πάνος Αμαραντίδης, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, ήταν εκείνος που τον προσέγγισε και του έκανε την πρόταση. Χωρίς δεύτερη σκέψη, όπως είπε ο ηθοποιός, αποφάσισε να την αποδεχτεί.

Του ζήτησε να φροντίσει ώστε τα γυρίσματα να μην είναι πολύ κουραστικά για εκείνον. Είναι 78 χροών, διατηρείται σε άψογη κατάσταση, αλλά σκέφτεται πως ένα εξουθενωτικό ωράριο στα γυρίσματα θα τον έπληττε.

«Εγώ αυτό που ζήτησα σε αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση είναι να μην κουράζομαι πολύ. Κρατιέμαι πολύ καλά και αυτό μου το λένε όλοι. Κάνω καθημερινά τη γυμναστική μου, τα μπάνια μου και είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Βλέπω μόνο αθλητικά και διαβάζω αρκετά βιβλία», είχε αναφέρει ο Πάνος Μιχαλόπουλος στον ΑΝΤ1.