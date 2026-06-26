Τέλος ο Κώστας Τσουρός από τον ΣΚΑΪ

Παρελθόν αποτελεί από το δυναμικό του ΣΚΑΪ ο Κώστας Τσουρός, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα για τα «Παραπολιτικά», ο 44χρονος δημοσιογράφος και παρουσιαστής συναντήθηκε με τη διοίκηση του σταθμού του Φαλήρου, όπου και συμφωνήθηκαν οι όροι ενός συναινετικού «διαζυγίου».

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Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού αναμένεται άμεσα, στην οποία θα υπογραμμίζεται το θετικό κλίμα υπό το οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης

Η οριστική ρήξη επήλθε μετά το τέλος της μεσημεριανής εκπομπής «Το ‘χουμε» στα τέλη Μαΐου.

Στις επαφές που ακολούθησαν για το μέλλον του παρουσιαστή στον σταθμό, διαπιστώθηκε έλλειψη κοινού εδάφους για την αξιοποίησή του σε κάποιο νέο project.

Έτσι, το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Κώστας Τσουρός το περασμένο καλοκαίρι λύνεται πρόωρα με αμοιβαία συμφωνία.

Οι «αιχμηρές» δηλώσεις πριν από την έξοδο

Μόλις ένα εικοσιτετράωρο πριν γίνει γνωστή η αποχώρησή του, ο δημοσιογράφος είχε παραχωρήσει δηλώσεις στην κάμερα της πρωινής εκπομπής των Ελένης Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου.

«Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, αρκεί να υπάρχει αμοιβαία επιθυμία με τον εκάστοτε σταθμό, όχι απαραίτητα μόνο με τον ΣΚΑΪ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.