Χαλάνδρι: «Έλα να περάσουμε καλά οι δύο μας» – Καρέ καρέ οι απειλές του 45χρονου σε ζευγάρι με όπλο – ρέπλικα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τη στιγμή που 45χρονος απείλησε με όπλο-ρέπλικα ένα ζευγάρι στο Χαλάνδρι.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος φαίνεται στο βίντεο του Star σε κατάσταση αμοκ να απειλεί το ζευγάρι έξω από την είσοδο του σπιτιού τους.

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«Ακούσαμε ένα θόρυβο και βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι και τον είδαμε να χτυπάει και να φωνάζει με μανία. Έμαθα ότι είχε μαχαίρι πάνω του και το όπλο το πέταξε σε θάμνους» ανέφερε το θύμα της επίθεσης.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του είπε ότι «να μας απειλεί. Να μας λέει ότι δεν μας πετυχαίνει για να “μας γαζώσει” Είναι θέμα ζωής και θανάτου, δεν ξέρουμε πώς να τον απομακρύνουμε».