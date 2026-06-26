Αποχωρεί από το OPEN μετά από 8 χρόνια και το ανακοίνωσε με μία ανάρτηση!

Έναν μεγάλο και επιτυχημένο κύκλο οκτώ ετών στο OPEN κλείνει η Γεωργία Λινάρδου.

Η έμπειρη δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» γνωστοποίησε την αποχώρησή της από τον σταθμό της Παιανίας με μια συγκινητική ανάρτηση στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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“Ένα σπουδαίο ταξίδι στο ΟΡΕΝ και στο τιμόνι της “Ώρας Ελλάδος” έφτασε στο τέλος του. Οκτώ χρόνια “γεμάτα”! Με τη στήριξη του Χρήστου Παναγιωτόπουλου και την αγάπη των Μανώλη Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και άλλων πολλών που ξέρουν εκείνοι… Ευαγγελία Μαργώνη”, ανέφερε στην ανάρτησή της.

Η Γεωργία Λινάρδου, έχοντας διαγράψει μια μακρά και καταξιωμένη πορεία στον χώρο του Τύπου και της τηλεόρασης, ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε εξ ολοκλήρου το στήσιμο της «Ώρας Ελλάδος» από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της.

Υπό την αρχισυνταξία της, η εκπομπή κατάφερε να καθιερωθεί και να πρωταγωνιστεί στα νούμερα τηλεθέασης, ανταπεξερχόμενη με αξιώσεις στον ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνισμό της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.



Η αποχώρηση αυτή συμπίπτει με μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στο τηλεοπτικό τοπίο.

Καθώς διανύουμε μια σεζόν με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, όπου οι ενημερωτικοί τομείς των σταθμών αναμένεται να σηκώσουν το κύριο βάρος του προγράμματος, η έμπειρη δημοσιογράφος αποτελεί «μήλον της έριδος».

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Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Γεωργία Λινάρδου έχει ήδη δεχτεί κρούσεις και δελεαστικές προτάσεις συνεργασίας από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς που επιθυμούν να ενισχύσουν το δυναμικό τους.