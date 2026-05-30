Κώστας Τσουρός: Τι νούμερα τηλεθέασης έκανε στην τελευταία του εκπομπή στον ΣΚΑΪ

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29.05) η εκπομπή «Το ΄χουμε» στον ΣΚΑΪ, με τον Κώστα Τσουρό να αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό.

Η αυλαία της εκπομπής έπεσε σε κλίμα έντονης συγκίνησης, με τον παρουσιαστή να εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες τόσο προς τους άμεσους συνεργάτες του όσο και προς το τεχνικό προσωπικό πίσω από τις κάμερες για τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν.

Η τελευταία εκπομπή της σεζόν δεν φαίνεται να συγκίνησε ιδιαίτερα τους τηλεθεατές καθώς συγκέντρωσε μόλις 1,3% στο δυναμικό κοινό και 1,6% στο γενικό σύνολο.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του παρουσιαστή

Κατά την αποφώνηση της εκπομπής, ο Κώστας Τσουρός, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, απευθύνθηκε αρχικά στην ομάδα του και στη συνέχεια στο τηλεοπτικό κοινό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε επί της ουσίας, γιατί φτάνει και η ώρα μας στο τέλος. Παιδιά, εμείς τα ‘παμε χθες τα αποχαιρετιστήρια. Με κάνατε να συγκινηθώ χθες με τα ωραία σας λόγια»

Συνεχίζοντας, ο δημοσιογράφος θέλησε να στείλει το δικό του προσωπικό μήνυμα στους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν την εκπομπή, κλείνοντας με τις καθιερωμένες καλοκαιρινές ευχές: