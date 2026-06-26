Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αεροδιακομιδή ναυτικού από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας (Βίντεο)

Καρέ καρέ η επιχείρηση

Ρόδος: Αεροδιακομιδή ναυτικού από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, χθες, Πέμπτη 25 Ιουνίου, αποστολή MEDEVAC ενός ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το άτομο μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ