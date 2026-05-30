Κώστας Τσουρός: Το πρόωρο φινάλε στον ΣΚΑΪ και η απάντηση στα fake news για το περιστατικό χειροδικίας στη Νάξο

Με ανάμικτα συναισθήματα και αιχμηρές δηλώσεις αποχαιρέτησε την Παρασκευή (29.05) το τηλεοπτικό κοινό ο Κώστας Τσουρός, καθώς η εκπομπή του «Το ‘Χούμε» ολοκλήρωσε πρόωρα τον κύκλο της, έναν μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Αμέσως μετά την τελευταία αποφώνηση, ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που τον περίμεναν, κάνοντας έναν απολογισμό για τη στήριξη, ή την έλλειψη αυτής, που δέχθηκε από τον χώρο της τηλεόρασης.

«Απογοητεύτηκα από κάποιους συνάδελφους… Η Κατερίνα Καινούργιου ξέρω ότι με έχει στηρίξει, το ‘χω ακούσει… Δεν με έχει στηρίξει όλη της η εκπομπή, με έχει στηρίξει η Κατερίνα. Αφού λέει ότι χάλασα το προφίλ μου, για να το βλέπει προφανώς, εντάξει.

Αλλά δεν κρατάω κακίες, ειδικά σε παρουσιαστές που με έχουν στηρίξει όντως. Δηλαδή άνθρωποι της πρώτης γραμμής στην τηλεόραση, η αλήθεια είναι ότι με στήριξαν και τους ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δεν με στήριξαν στην τηλεόραση, που δεν είναι της πρώτης γραμμής. Αν σου πω ότι οι σχέσεις μου με τον Γιώργο Λιάγκα είναι καλές, θα το πιστέψεις; Είναι πολύ καλές», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο απολογισμός μιας περιπετειώδους χρονιάς

«Η φετινή χρονιά ήταν πολύ περιπετειώδης για εμάς. Τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή είναι ανακούφιση και στεναχώρια που ολοκληρώθηκε κάτι που αγαπούσα πολύ. Εντάξει όταν κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει κάποιος άλλος, έχεις μάθει πολλά πράγματα, οπότε το κέρδος από αυτή τη χρονιά είναι ότι έμαθα πολλά…», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

Η απάντηση για το περιστατικό της Νάξου

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο παρουσιαστής πήρε για πρώτη φορά δημόσια θέση σχετικά με δημοσιεύματα που τον ήθελαν να εμπλέκεται σε επεισόδιο με χειροδικία στη Νάξο, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

«Όλα αυτά που ακούστηκαν για την προσωπική μου ζωή τα αντιμετώπισα με εξώδικα, αγωγές και μηνύσεις. Υπάρχει και ένα όριο. Γνωρίζω από που προέκυψαν αυτά τα δημοσιεύματα, επέλεξα να το λύσω με τον τρόπο που ξέρω εγώ και όχι δημόσια. Αλλά το ότι ήταν όλα ψευδή και με κατηγόρησαν για κάτι που δεν συνέβη αλλά κάποιος έπρεπε να το κάνει, εντάξει, πήρε την οδό που του πρέπει», είπε ξεκαθαρίζονυας την κατάσταση.

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε στο πάνελ της εκπομπής πως οι συγκεκριμένες δηλώσεις του παρουσιαστή αφορούσαν ξεκάθαρα στα όσα γράφτηκαν για το φημολογούμενο περιστατικό στο κυκλαδίτικο νησί.