Έριξε αυλαία η εκπομπή «Το’χουμε» – Το «αντίο» του Κώστα Τσουρού (Βίντεο)

Αυλαία έριξε το απόγευμα της Παρασκευής 29/5 η εκπομπή «Το ΄χουμε» στον ΣΚΑΪ, με τον Κώστα Τσουρό να αποχαιρετάει το κοινό.

Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, ο παρουσιαστής της εκπομπής αποχαιρέτησε τον κόσμο, ευχαριστώντας τόσο τους συνεργάτες του όσο και αυτούς που ήταν πίσω από τις κάμερες.

«Λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε επί της ουσίας, γιατί φτάνει και η ώρα μας στο τέλος. Παιδιά, εμείς τα ‘παμε χθες τα αποχαιρετιστήρια. Με κάνατε να συγκινηθώ χθες με τα ωραία σας λόγια» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε κι έτσι τους τηλεθεατές. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής: Ότι και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος, θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη και με τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς.

Καλό καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας, πολύ σημαντικό! Να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε».