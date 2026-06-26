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Νορβηγία – Γαλλία: Όργια από τον Ντεμπελέ στο πρώτο ημίχρονο – Χατ τρικ και 3-1 οι «τρικολόρ» (Βίντεο)

Απίστευτα πράγματα από τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν

Νορβηγία – Γαλλία: Όργια από τον Ντεμπελέ στο πρώτο ημίχρονο – Χατ τρικ και 3-1 οι «τρικολόρ» (Βίντεο)
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Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Νορβηγία το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος άσος ήταν αυτός που έκανε το 1-0 για τη χώρα του στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, για να γράψει το 2-0 στο 20ο λεπτό. Ο Άσγκαρντ μείωσε σε 2-1 στο 21ο λεπτό, αλλά και πάλι ο Ντεμπελέ στο 32′ έκανε το 3-1.

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