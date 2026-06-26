Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που πάτησε με το αυτοκίνητό της και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο

Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε η 60χρονη στη Γαστούνη Ηλείας που πάτησε με το αυτοκίνητό της και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο.

Όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της 60χρονης, θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

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Υπενθυμίζεται ότι μετά την εξέταση βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό, η οδηγός του αυτοκινήτου ταυτοποιήθηκε και εις βάρος της σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για θανάτωση ζώου.

Η οδηγός είχε δώσει προφορική κατάθεση και είχε λάβει προθεσμία 48 ωρών -με δυνατότητα νέας παράτασης – για τον θανάσιμο τραυματισμό του σκύλου στη Γαστούνη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της δικογραφίας και η διαβίβασή της στην Εισαγγελία Αμαλιάδας. Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Για ένα «αδιανόητο περιστατικό, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες ευφάνταστες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο» έκανε λόγο η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου, Αλίκη Κολοβού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια φαινόμενα κακοποίησης δεν είναι μεμονωμένα.