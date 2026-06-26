Στούντιο 4 – Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Είναι η τελευταία μας Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ»

Οριστική αυλαία πέφτει την Τρίτη στη συνεργασία της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου με την ΕΡΤ.

«Σας ευχαριστούμε για την αγάπη. Καλή Παρασκευή. Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή και το τελευταίο μας Σαββατοκύριακο εδώ στην ΕΡΤ. Ευχόμαστε να είστε καλά, όπου και να μας βλέπετε, όπου και να είστε», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

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Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της φετινής σεζόν σηματοδοτεί και το τέλος ενός άκρως επιτυχημένου κύκλου για το δίδυμο στη συχνότητα της ΕΡΤ.

Όσον αφορά το επαγγελματικό τους μέλλον, από τη νέα τηλεοπτική χρονιά μετακινούνται στον ΣΚΑΪ.

Στο νέο τους τηλεοπτικό σπίτι αναμένεται να αναλάβουν μια καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή, η οποία θα διατηρήσει τη γνώριμη φιλοσοφία τους, εστιάζοντας στις συνεντεύξεις, τα πολιτιστικά δρώμενα, την επικαιρότητα και τη ζωντανή διάδραση με το κοινό.