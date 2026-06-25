Κώστας Τσουρός: Τα… καρφιά στον ΣΚΑΪ – “Τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περίμενα”

Ο Κώστας Τσουρός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά. Ο παρουσιαστής μεταξύ άλλων απάντηση σε σχετική ερώτηση για το τηλεοπτικό του μέλλον, δηλώνοντας ότι είναι σε συζητήσεις.

“Υπάρχουν επαφές, είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε λήξει ακόμα τη συνεργασία μας. Είμαστε σε συζητήσεις. Όταν υπάρχει κάτι οριστικό, θα μπορώ να το πω. Είμαι ανοιχτός σε πολλά πράγματα, αρκεί να το θέλει το κανάλι. Δεν αναφέρομαι μόνο στον ΣΚΑΙ. Δεν μου προτάθηκε κάτι για αρχισυντάκτης. Δεν ξέρω πως βγαίνουν αυτά τα ρεπορτάζ. Μάλλον είναι τα απόνερα της φετινής σεζόν. Κοιτάμε μπροστά”, είπε ο Κώστας Τσουρός.

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«Δεν θέλω να πω για πράγματα τα οποία είναι πάνω στο τραπέζι και υπό διαπραγμάτευση. Είναι ένα ενδεχόμενο και η λύση της συνεργασίας με τον ΣΚΑΙ. Δεν ήταν τα πράγματα όπως περίμενα. Παρόλα αυτά, δεν το έχω μετανιώσει. Πήρα πάρα πολλά από αυτή τη χρονιά αρνητικά και λιγότερα θετικά. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που σταματάνε να σε εκμεταλλεύονται. Ελπίζω να έρθει αυτή η ώρα», είπε στην συνέχεια ο Κώστας Τσουρός.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την άφιξη της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλο στον ΣΚΑΙ, ο Κώστας Τσουρός είπε: «Θα γυριστεί τρέιλερ με τη Νάνσυ και τον Θανάση τώρα; Γιατί εγώ θα τελείωνα κανονικά την άλλη εβδομάδα. Η συμβουλή που θα έδινα θα ήταν να κάνουν τη δουλειά τους. Η ψυχαγωγία στον ΣΚΑΪ με δυσκόλεψε. Τον Θανάση και τη Νάνσυ μπορεί να μην τους δυσκολέψει».