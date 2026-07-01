Τίνα Μεσσαροπούλου για επίσκεψη Γιώργου Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό: “Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν”

Για την επιστροφή του Γιώργου Μυλωνάκη στον «Ευαγγελισμό», την Τρίτη 30 Ιουνίου, προκειμένου να ευχαριστήσει το ιατρικό προσωπικό που του έσωσε τη ζωή, μίλησε η Τίνα Μεσσαροπούλου στο «Happy Day».

«Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

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«Μας συγκινήσατε με τα πλάνα, γιατί θυμηθήκαμε όλα αυτά τα πρωινά – μεσημέρια που ήμασταν εκεί στο πλευρό σου και εσύ βέβαια ήσουνα συνέχεια. Και πώς γυρίσατε νικητές, όρθιος και ο Γιώργος και εσύ στο πλευρό του για να ευχαριστήσετε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν μία μάχη να βγαίνουν νικητές. Πάντως αυτό που βιώσαμε εμείς εκεί είναι ότι οι Έλληνες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες στο σύστημα, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες και για αυτό αξίζουν πολλά μπράβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι», της είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή από την πλευρά της.

«Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι. Και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν.

Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες, αλλά εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς έφυγε ο Γιώργος και γύρισε», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιώργος Μυλωνάκης στις 15 Απριλίου 2026, υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση (εμβολισμό) και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου.